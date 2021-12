Indian Railway का बड़ा निर्णय: मेट्रो की तरह अब ट्रेनों में महिलाओं को मिलेगा रिजर्व बर्थ

Indian Railway का बड़ा निर्णय: मेट्रो की तरह अब ट्रेनों में महिलाओं को मिलेगा रिजर्व बर्थ

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केन्द्रीय रेल मंत्री (Union Minister of Railways) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि 'अब लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (Mail and Express Trains) में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा (Reservation Quota) और गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो और पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की थर्ड एसी कोच (3AC) में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया है।'

नई दिल्ली Published: December 18, 2021 04:56:18 pm



यदि मेट्रो में आपने सफर किया होगा तो देखा होगा महिलाओं के लिए एक बर्थ को आरक्षित किया गया है। कुछ ऐसा ही करने का निर्णय अब भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने भी लिया है। मेट्रो ट्रेनों की तरह ही भारतीय रेलवे (Indian Railway) में भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगी और एक बर्थ भी रिजर्व (Reserve Birth) किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। इस बात की जानकारी केन्द्रीय रेल मंत्री (Union Minister of Railways) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने दी है।



आरक्षण कोटा (Reservation Quota in Trains)



केन्द्रीय रेल मंत्री (Union Minister of Railways) आश्विन वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में महिलाओं को रिजर्व सीट देने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं ।



अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (Mail and Express TRains) में स्लीपर क्लास में छह बर्थ का आरक्षण कोटा (Reservation Quota) और गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो और पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेनों की थर्ड एसी कोच (3AC) में छह बर्थ का आरक्षण कोटा महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया है।



उन्होंने आगे कहा कि इसमें उम्र बाधा नहीं है, चाहे वो अकेली सफर कर रही हो या समूह में, सभी को आरक्षण मिलेगा।



उन्होंने बताया कि 'स्लीपर क्लास में प्रति कोच 6-7 लोअर बर्थ पर कम्बाइन्ड आरक्षण कोटा, थर्ड एसी (3AC) के प्रत्येक कोच में 4-5 लोअर बर्थ और सेकंड एसी (2AC) में प्रति कोच 3-4 लोअर बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है।'



सुरक्षा उपाय (Security Measures)



रेल मंत्री आश्विन वैष्णव ने कहा कि 'उनका ध्यान महिला यात्रियों, खासकर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसलिए हमने महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों का गठन किया है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं जिससे वो चलती ट्रेनों या किसी भी स्टेशन पर किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयार रहेंगी।'



रेल मंत्री ने कहा कि 'रेलवे सुरक्षा बल (RPF) सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और जिला पुलिस यात्रियों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे। महिला यात्रियों सहित अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले साल 'मेरी सहेली' (Meri Saheli) की शुरुआत की गई थी ताकि ट्रेनों और स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। '



लगाए गए CCTV कैमरे



रेल मंत्री बताया कि महिलाओं के लिए रिजर्व बर्थ में पुरुषों के प्रवेश के खिलाफ भी अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 4,934 कोचों में और 838 रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं।



रेल मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कहा कि 'संकट में फंसे यात्रियों की सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए भारतीय रेलवे का हेल्पलाइन (Indian Railway Helpline No.) नंबर 139 चालू (24x7) है। ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यात्रियों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के संपर्क में है।'



इसके साथ ही ट्रेनों में चोरी, स्नैचिंग, ड्रग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्टेशनों पर समय समय पर घोषणा कर चेतवानी देने की सुविधा भी की गई है।



बता दें रेलवे ने बीते कुछ वर्षों में कई बड़े सुधार किए हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाया गया वर्तमान का कदम सराहनीय है। आज भी कई महिलायें ट्रेनों में सफर करने से डरती है। नए नियमों और सुविधाओं से महिलाओं के लिए ट्रेनों में यात्रा करना आसान हो जाएगा।

