Indian Railways: वंदे भारत ट्रेन में आ रही टाटा की ओर से बनाई स्पेशल सीट, जानिए क्या होगा खास?

भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक ट्रेन ‘वंदे भारत’ में जल्द खास तरह की सीटें लगने जा रही हैं। ये सीटें ना सिर्फ देश में पहली बार किसी ट्रेन में लगेंगी बल्कि अपनी तरह की अब तक की सबसे बेहतर सुविधायुक्त भी होंगी। बताया जा रहा है कि इन सीटों को तैयार करने की जिम्मेदारी देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड के पास है। घरेलू इस्पात कंपनी टाटा स्टील इन सीटों की आपूर्ति सितंबर से शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि, यह देश में अपनी तरह की पहली सीट प्रणाली होगी। जानते हैं इन सीटों में ऐसा क्या खास है जो इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।

