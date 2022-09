Railway News: चलती ट्रेन में टीवी का आनंद, भारतीय रेलवे ट्रेनों में यात्रियों के लिए लगा रहा LED टीवी

Railway News: अब ट्रेन में आप लाइव टीवी देख सकेंगे। जी हां, जिस तरह आप अपने घर में टीवी पर लाइव मैच, फिल्म, सीरियल या न्यूज देखते हैं, वो सुविधा अब आपको ट्रेनों में भी मिलेगी। भारतीय रेलवे ट्रेनों में एलईडी टेलीविजन लगा रही है। जिसे देखते हुए आप अपनी जर्नी को और आनंद के साथ बीता सकेंगे।

Indian Railways is installing LED TV for Passengers now you can watch TV in Running Train