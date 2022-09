रेलवे ने शुरू की अच्छी सर्विस, अब ट्रेन में सोते समय नहीं छूटेगा आपका स्टेशन, जानिए कैसे मिलेगी जानकारी

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म सुविधा शुरू की है। इस सर्विस का लाभ लेते हुए यात्री यात्रा के दौरान चैन की नीद सो सकते हैं और जब आपका स्टेशन आएगा तो रेलवे आपको उठाएगा।

अगर आप ट्रेन में यात्रा करते समय इस चिंता के कारण सही से नहीं तो पाते हैं कि कहीं आपका स्टेशन छूट ना जाए। जहां आप उतरने वाले हैं, तो आपके लिए भारतीय रेलवे की ओर से अच्छी खबर आई है। रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमेशा नई-नई सर्विस लाने में लगा रहता है, जिससे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को शानदार सर्विस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इसी के तहत भारतीय रेलवे ने डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म (Destination Alert Wakeup Alarm) सर्विस की है, जिसके तहत आपका स्टेशन आने के पहले रेलवे अलर्ट भेजेगा।

Indian Railways Rule Station Alert Wakeup Alarm Service Alert Will Come Before Station Arrival See Details