Indian Railways: आज से नई दिल्ली से कटरा के बीच दो स्पेशल ट्रेनें, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बढ़ेगी सुविधा

New Delhi to Katra Special Trains: जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र यात्रा पर हर साल लाखों श्रद्धालु पूरे देश से पहुंचते हैं। राजधानी दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए ट्रेन, बस के साथ-साथ हवाई मार्ग का भी विकल्प है। लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेन के सफर को प्राथमिकता देते हैं। अब ट्रेन से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे आज से नई दिल्ली से कटरा के लिए दो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है।

Indian Railways Starts 2 New Special Trains today from New Delhi to Katra