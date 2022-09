Indian Railways: माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए IRCTC लाया खास पैकेज, जानिए कितने रुपयों में नवरात्रि पर कर पाएंगे यात्रा

भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों की सुविधा के लिए अपडेट करती रहती है। खास तौर पर त्योहारों के करीब आते ही रेलवे की ओर से खास पैकेज भी यात्रियों के लिए शुरू किए जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार करीब है लिहाजा आईआरसीटी ने माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए खास टूर पैकेज शुरू किया है।

त्योहारों का मौसम हो तो यात्राएं बढ़ना स्वभाविक है। यही वजह है कि, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के साथ-साथ अन्य अपडेट भी करती है। इसी कड़ी में अब नवरात्रि का त्योहार नजदीक है। ऐसे में आईआरसीटीसी की ओर से जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए खास पैकेज शुरू किया गया है। खास पैकेज में आप काफी कम धनराशि में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस पैकेज से जुड़ी जरूरी बातें। IRCTC Vaishno Devi Package के तहत आप शारदीय नवरात्रि में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकेंगे। देशभर में 26 सितंबर से शरदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर वर्ष बड़ी दादात में देवीभक्त मां के दर्शन के लिए Vaishno Devi जाते हैं।





Indian Railways Vaishno Devi Yatra In Navratri With IRCTC Package Know Full Details