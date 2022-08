अरब सागर में पलटा भारतीय जहाज, पाकिस्तानी नौसेना ने 9 क्रू मेंबर्स को बचाया, एक का शव बरामद

पाकिस्तानी नौसेना ने बताया कि अरब सागर में 9 अगस्त को एक भारतीय जहाज पलट गया, जिसके बाद उन्होंने उस जहाज में सवार 9 क्रू मेंबर्स को डूबने से बचाया। वहीं इस हादसे में 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जिनका शव बरामद हो गया है।

Updated: August 12, 2022 09:34:58 am

पाकिस्तानी नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशक ने दावा करते हुए बताया कि 9 अगस्त को बलोचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर के पास अरब सागर में एक भारतीय जहाज पलट गया, जिसमें 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। भारतीय जहाज पलटने के बाद क्रू मेंबर्स ने मदद का अनुरोध किया, जिसके बाद पाकिस्तान समुद्री सूचना केंद्र ने डूबते जहाज के क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद दी। पाकिस्तानी नौसेना जनसंपर्क महानिदेशक ने बताया कि वहां पास में मौजूद वाणिज्य पोत एमटी क्रुइबेके ने जहाज में सवार 10 में से 9 क्रू मेंबर्स को डूबने से बचा लिया। वहीं इस हादसे में 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई है जिनका शव भी मिल गया है, जिसे पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया गया है।

Indian ship capsizes in Arabian Sea, Pakistani Navy rescues 9 crew members, body of one recovered