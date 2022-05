अप्रैल में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हुई, हरियाणा और राजस्थान का बुरा हाल

Indias jobless rate: CMIE के ताजा आंकड़ों से सामने आया है कि भारत में अप्रैल माह में बेरोजगारी कई फीसदी बड़ी है। हरियाणा और राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी का आंकड़ा सामना आया हो।

Indias Employement Rate: भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई है जोकि मार्च में 7.60% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के ताजा आंकड़ों में ये सामने आया है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22% हो गई, जो पिछले महीने 8.28% थी। वहीं, आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29% से घटकर 7.18% हो गई है।

Indias jobless rate rises to 7.83% in April, Highest in Haryana: CMIE (PC: HT)