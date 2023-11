Hefty Charges on Indigo Airlines: इंडिगो एयलाइंस की हरकत से हुआ कपल का मूड खराब, अब देना होगा भारी जुर्माना

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 15, 2023 09:58:35 am

Indigo airlines will paid fine to Bengaluru couple: इंडिगो एयलाइंस को अपने स्टाफ की लापरवाही महंगी पड़ी। कोर्ट ने इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Bengaluru Couple will get 70 thousands from Indigo: आप छुट्टी मनाने निकले और एयरपोर्ट पर आपका लगेज इतनी देर से आपको सौंपा जाए कि आपका पूरी छुट्टी खराब हो जाए तो कैसा लगेगा? आपका मूड तो बिगड़ेगा ही और साथ में आप जिस उद्देश्य से निकले हों वह पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा ही एक वाकया बेंगलुरु की एक कपल के साथ हुआ। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की लापरवाही के चलते कपल का मूड पूरी छुट्टी खराब रहा क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही के चलते उनका सामान उनतक दो दिनों बाद पहुंचा। उन्होंने इस बात की शिकायत बेंगलूरु की एक कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कराई। अदालत ने इंडिगो एयरलाइंस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।