IndiGo Flight: टेकऑफ से ठीक पहले ही दलदल में फंसा इंडिगो का विमान, जोरहाट से कोलकाता के लिए भरनी थी उड़ान

हवाई यात्रा करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आए दिन विमानन कंपनियों में गड़बड़ी के चलते यात्रियों की जान को खतरा बना रहता है। हालांकि इसको लेकर डीजीसीए ने सख्त कदम भी उठाए हैं, लेकिन फिर हो रही घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला इंडिगो विमान को लेकर सामने आया है।

हवाई यात्रा करने वालों की चिंताएं इन दिनों बढ़ने लगी है। वजह है विमानों में आ रही दिक्कतें। एयरलाइंस कोई भी हो बीते कुछ दिनों में लगातार खराबी या गड़बड़ी के चलते यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला इंडिगा फ्लाइट को लेकर सामने आया है। इंडिगो की जोरहाट-कोलकाता फ्लाइट रनवे पर टेकऑफ से पहले ही फिसल गई। खास बात यह है कि विमान का पहिया दलदल या कीचड़ में जा फंसा। इसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को संभाल लिया और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

