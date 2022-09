रामायण, महाभारत, वेद पढ़ाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, 3 नए कोर्स हुए शुरू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) इस साल से रामायण, महाभारत, वेद की शिक्षा देगा। इसके लिए 3 नए कोर्स हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य और संग्रहालय शुरू किए गए हैं। इस साल यह कोर्स 1 सितंबर से शुरू होकर मई 2023 में खत्म होगा।

अगर आप रामायण, महाभारत, वेद की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने इस साल तीन नए कोर्स शुरू किए हैं, जिसके जरिए रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों को पढ़ाया जाएगा। इन कोर्स के जरिए 11 पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है। इन तीनों कोर्स के नाम हिंदू अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य और संग्रहालय हैं, जो आज से शुरू हो गए हैं और यह मई 2023 में खत्म होंगे।

