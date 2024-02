TAX: मोदी सरकार करेगी धनवर्षा, राज्यों को दो लाख करोड़ मिलेंगे ज्यादा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नई दिल्लीPublished: Feb 05, 2024 08:57:59 am Submitted by: Prashant Tiwari

States will get Rs 2 lakh crore from Centre: राज्याें को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में केंद्र से अगले साल 1.15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान है।

देश की अर्थव्यवस्था में उछाल और ज्यादा कर संग्रहण होने से केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में धनवर्षा होने वाली है। राज्याें को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में केंद्र से अगले साल 1.15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान है। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी पहले से अनुमानित राशि से करीब 83000 करोड़ अधिक राशि राज्यों को दी जाएगी। केंद्र से ज्यादा राशि मिलने से राज्यों के विकास को पंख लगेंगे। और वहां विकास योजना व जन कल्याणकारी उपायों में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।