Inter Caste Marriage: अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार दे रही 2.5 लाख रुपए, जानिए क्या है योजना

आप भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अंतरजातीय विवाह को लेकर सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए बकायदा एक योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले कपल को ढाई लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। ये योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है। नीतीश सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए युवक और युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है। जिसमें नवदंपति बिहार सरकार से 2.5 लाख रुपये तक पा सकते हैं। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।





Inter Caste Marriage: Under Dr Ambedkar Foundation Govt Provides 2.5 Lakh Rupees know How