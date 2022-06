International Day Of Yoga: 2015 से अब तक योगा दिवस की ये रही हैं थीम, जानिए PM मोदी ने कहां-कहां किया है योग

देश और दुनिया में 8वां अतंरराष्ट्रीय योग दिवस धूम धाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग दिवस पर योग कर इसके महत्व को साझा किया। 2015 से शुरू हुए इस इंटरनेशनल योग डे की अलग-अलग थीम रही है। यही नहीं पीएम मोदी भी हर वर्ष इस दिन योग कर देश और दुनिया को इसके फायदे बताते हैं।

दुनियाभर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की एक और खासियत होती है, ये दिन साल का सबसे लंबा दिन होगा। इसे ग्रीष्मकालीन क्रांति दिवस भी कहा जाता है। कोरोना महामारी की वजह से दो साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया नहीं जा सका। लेकिन इस बार एक बार फिर इस दिन दुनियाभर में योग दिवस धूम-धाम से मनाया जा रहा है। योग दिवस का सबसे पहले प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने उसी साल ये फैसला किया कि हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि 2015 से शुरू हुए योग दिवस की हर वर्ष अलग-अलग थीम होती है। यही नहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन पर योग कर दुनिया को इसके महत्व से रूबरू करवाते हैं।

