Labour Day 2022 : दुनिया में 1889 में शुरू हुआ था मजदूर दिवस, जानें कब भारत में हुई इसे मनाने की शुरुआत

International Labour Day: आज दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? और भारत में इसे कबसे मनाया जाता है?

Labour Day: हर साल दुनिया में 1 मई को इन्टरनैशनल लेबर डे मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों को समर्पित है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है जैसे लेबर डे, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, मई डे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1 मई 1889 से हुई थी लेकिन इसके 34 साल बाद भारत में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी।

