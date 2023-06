पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का करेंगे नेतृत्व, जानिए क्या है इस साल 'योग दिवस' की थीम

Jun 21, 2023 | 05:30 AM (IST)

क्या है इस साल 'योग दिवस की थीम



इस साल 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर ''वन वर्ल्ड, वन हेल्थ'' रखी गई है। इस थीम को आयुष मंत्रालय द्वारा चुना गया है। साथ ही यह भी जान लें कि क्या थी पिछले वर्षों की थीम -

2015 - सद्भाव और शांति के लिए योग (Yoga for Harmony & Peace)

2016 - युवाओं को जोड़ो (Connect the Youth)

2017 - स्वास्थ्य के लिए योग (Yoga for Health)

2018 - शांति के लिए योग (Yoga for Peace)

2019 - हृदय के लिए योग (Yoga for Heart)

2020 - स्वास्थ्य के लिए योग – घर पर योग (Yoga for Health – Yoga at Home)

2021 - कल्याण के लिए योग (Yoga for Wellness)

2022 - थीम मानवता के लिए योग (Yoga for Humanity)