बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी, 24 घंटे बढ़ाई गई, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर बैन का समय

Agneepath Protest: अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमा नहीं है। बिहार में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्टरनेट सेवा पर 20 जून तक के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है।

बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस कारण वहाँ के बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जिलों में इन्टरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब इस प्रतिबंध को 20 जून तक के लिए कर दिया है। यही नहीं फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट द्वारा फोटो-वीडियो भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये कदम राज्य में योजना को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। हालांकि, सरकारी कामकाज पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्यों इनके लिए इन्टरनेट सेवा बहाल रहेंगी।

Restriction on internet service extended for 24 hours in 15 districts of Bihar