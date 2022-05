इराक़ में धूल भरी आंधी की मार, 5000 लोग हुए भर्ती

Iraq dust storm: इराक में धूल भरी आंधी के कारण 5 हजार से अधिक लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इराक के कुछ प्रांत में धूल भरी आंधी से बुरा हाल है।

Published: May 05, 2022 08:14:47 pm

इराक में एक महीने में सातवीं बार भयंकर धूल भरी आंधी ने तबाही मचा रखी है। इस आंधी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5,000 से अधिक लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बगदाद और अनबर पश्चिमी क्षेत्र सहित इराक के 18 प्रांतों में से छह के निवासी फिर से धूल भरी आंधी से परेशान हो गए। इराकी समाचार एजेंसी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बगदाद प्रांत में "घुटन" के 2,000 मामले सामने आए हैं। अस्थमा और अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

Iraq dust storm, more than 5000 people admitted to hospital