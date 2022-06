नया इतिहास रचने जा रहा Indian Railway, समुंद्र के बीच 80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

भारतीय रेलवे एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 560 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिणी रेलवे संमुद्र के बीच पंबन पुल पर लिफ्ट प्रणाली का प्रयोग कर एक नया ट्रैक बिछाने जा रहा है, जिसपर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी।

