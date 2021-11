IRCTC की रामायण यात्रा आज से शुरू, जानिए किराया समेत सभी डिटेल्स

नई दिल्ली। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ( IRCTC ) ने श्री रामायण यात्रा ( Ramayana Yatra )कराने की योजना बनाई है। इसके तहत स्पेशल रामायण सर्किट ( Ramayana Circuit ) ट्रेन चलाई जा रही है।

ये ट्रेन अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक के बीच भगवान श्रीराम से जुड़े तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन का परिचालन रविवार से शुरू हो जाएगा।

First train departure on the 'Ramayana Circuit' will commence from Delhi's Safdarjung railway station today. The 17 days tour will cover many prominent locations including Ayodhya, Sitamarhi & Chitrakoot, associated with the life of Lord Ram



(Photo source: IRCTC) pic.twitter.com/pgcVesgeMV