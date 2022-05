IRCTC 21 जून से शुरू करेगी श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन, जानिए इस यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी

IRCTC Special Train: IRCTC श्री रामायण यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 21 जून से कर रहा है। इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी जो 18 दिनों की होगी। यह यात्रा लगभग 8 हजार किलोमीटर की होगी। इस ट्रेन में 600 यात्रियों की क्षमता वाले 11 तृतीय श्रेणी के AC कोच लगेंगे।

IRCTC Special Train:IRCTC समय-समय पर यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाता रहता है, जिसके जरिए देश के अलग-अलग स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि इस बार IRCTC ने जो स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है उसके जरिए आप देश के साथ पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा कर पाएंगे। आपको बता दें कि IRCTC भगवान राम के भक्तों के लिए उनके जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों पर ले जाने के एक स्पेशल पर्यटक ट्रेन चला रही है। यह ट्रेन 21 जून को चलेगी, जिसमें 18 दिन का सफर होगा।

