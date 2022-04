फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से पहले भारत ने रूस से ली सहमति? राजदूत ने बताया सच

भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने जा रहा है जिसके लिए दोनों दहसों के बीच रक्षा सौदा हो चुका है। ब्रह्मोस को रूसी तकनीक की मदद से भारत ने विकसित किया है ऐसे में कहा जा रहा है भारत ने फिलीपींस के साथ डील रूस के कहने पर की है।

ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने 50 फीसदी रूसी तकनीकी के साथ विकसित की है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस के साथ जो डील की है वो रूस से अनुमति लेने के बाद की है। ये सवाल काफी समय से उठ रहे थे जिसका जवाब अब फिलीपींस में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने दिया है। उन्होंने फिलीपींस के साथ भारत की हुई डील से जुड़ी सच्चाई को सभी के सामने रखा है।

Is India took permission of Russia for BrahMos deal with Philippines ?