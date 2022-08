15 अगस्त से पहले दिल्ली में ISIS मॉड्यूल का खुलासा, NIA ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

15 अगस्त से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली में ISIS मॉड्यूल का बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पहचान नई दिल्ली के बाटला हाउस निवासी मोहसिन अहमद के रूप में हुई है।

Published: August 07, 2022 11:12:22 am

स्वतंत्रता दिवस के चलते पूरे भारत के साथ देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर तलाशी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज NIA के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। NIA ने कथित रूप से दिल्ली से ISIS मॉड्यूल की गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नई दिल्ली के बाटला हाउस में रहने वाले मोहसिन अहमद के रूप में हुई है।

isis module exposed in Delhi ahead of independence day NIA arrested one accused