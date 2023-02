BBC में तीसरे दिन भी IT survey जारी, कर्मचारियों से कहा, डेटा डिलीट न करें

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2023 06:48:24 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

IT survey on BBC बीबीसी में गुरुवार तीसरे दिन भी आईटी सर्वे जारी रहा है। BBC ने अपने कर्मचारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की। जिसमें कहा, क्या करें क्या न करें। साथ ही यह निर्देश दिया है कि, अपने कम्प्यूटर से किसी भी प्रकार का डेटा डिलीट न करें। अगले नोटिस तक कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

IT survey on BBC: बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर 14 फरवरी वेलेंटाइन के दिन I-T survey शुरू हुआ था। आज गुरुवार को तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर विभाग बीबीसी का I-T survey कर रहा है। इस बीच बीबीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया। जिसमें यह कहा गया है कि, सभी कर्मचारियों वे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से कोई भी डेटा डिलीट नहीं करें। बीबीसी ने बुधवार को अपने सभी बीबीसी कर्मचारियों को मैसेज भेज कर यह निर्देश दिया कि, वे सभी टैक्स अधिकारियों का सहयोग करें। साथ ही अपने शीर्ष अफसरों को भी जांच में सहयोग देने को कहा है। इस बीच BBC ने अपने कर्मचारियों से अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है।