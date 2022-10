जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, अमित शाह ने पहाड़ी समुदाय के लिए ST आरक्षण का किया ऐलान

Amit Shah Jammu Kashmir Tour: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है। आज नवरात्रि के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह ने राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों के एसटी आरक्षण का ऐलान किया।

J-K: Gujjar, Bakarwal, Pahari communities to get reservations soon says Amit Shah in Rajouri