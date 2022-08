जबरन वसूली मामले में अगले महीने दिल्ली की अदालत में पेश होंगी जैकलीन फर्नांडीज

जबरन वसूली मामले में जैकलीन फर्नांडीज अगले महीने 26 सितंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में जैकलीन फर्नांडीज कोर्ट ने तलब किया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। दरअसल ED ने जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले की चार्जशीट में आरोपी बनाया है। इसके साथ ही ED ने कोर्ट में जैकलीन के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के तहत दायर की गई है।

Jacqueline Fernandez to appear before Delhi court next month in extortion case