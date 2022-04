Jahangirpuri violence: शोभायात्रा पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, पिस्टल जब्त, अब तक 14 अरेस्ट

फायरिंग के आरोपी पर 2020 में भी दर्ज है केस

दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में शोभायात्रा पर फयरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पिस्टल भी जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार, शोभायात्रा में फायरिंग के आरोपी के खिलाफ 2020 में भी केस दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ही है। माना जा रहा है आरोपी जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े कई खुलासे कर सकता है।





On the basis of initial investigation, a total of 14 rioters have been arrested in #Jahangirpuri incident, including the person who fired bullets. The pistol used has also been recovered from his possession. Remaining rioters are being identified for strict legal action.