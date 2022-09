भारत जोड़ो यात्रा के बीच जयराम रमेश ने दी जानकारी, कहा- 'कोई भी लड़ सकता है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव'

भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी से अनुमति की जरूरत नहीं है। कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है।

कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नामों को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। इसी बीच राहुल गांधी 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर दिल्ली आ रहे, जिसके बाद अटकलें लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहेंगे, वह दिल्ली नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को राहुल गांधी अपनी मां सोनिया से मिलेंगे।

Jairam Ramesh gave information amid Bharat Jodo Yatra, said- 'Anyone can contest the election of Congress President'