दिल्ली: जामा मस्जिद प्रदर्शन के मामले में पुलिस का एक्शन, दो लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने रविवार को बताया कि देर रात दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मामले में धारा 153ए जोड़ी गई है। पहले धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए नारेबाजी की थी। इस कड़ी में ही यह एक्शन लिया गया था।





Jama Masjid protest | Section 153A added and 2 persons arrested by central district police last night: DCP Central District Shweta Chauhan