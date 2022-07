JK: बारामूला में 24 घंटे में 2 दहशतगर्द ढेर, सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी

24 घंटे में 2 आतंकवादी मारे गए

बारामूला में सुरक्षाबलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। पिछले 24 घंटों में जवानों को दूसरी सफलता मिली है। देर रात सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने बिनर इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी थी। आतंकियों द्वारा सुरक्षाबलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। रविवार तड़के साढ़े 5 बजे पुलिस की तरफ से बताया गया कि मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया है।





J&K | One terrorist, identified as Irshad Ahmed Bhat of Pattan, Baramulla, was killed in an encounter that started in the Binner area of Baramulla last night. One AK rifle, 2 magazines & 30 rounds recovered: Police



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/p15JiY1hlH