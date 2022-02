जम्मू कश्मीर: सांबा में BSF ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया, 180 करोड़ की ड्रग्स बरामद

36 किलो ड्रग्स बरामद

बीएसएफ के अनुसार, 6 फरवरी के तड़के बीएसएफ जवानों को सांबा में तस्करों द्वारा ड्रग्स की स्मगलिंग करने की जानकारी मिली। बीएसएफ जवानों ने स्मगलिंग की कोशिश कर रहे तीन ड्रग्स स्मगलरों को मार गिराया है। पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास से 36 पैकेट हेरोइन बरामद हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है।





Jammu & Kashmir | 3 intruders killed at the international border in Samba; 36kgs of drugs recovered, further search is underway: Border Security Force