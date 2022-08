Jammu-Kashmir: उरी जैसे हमले की बड़ी साजिश हुई फेल, Pargal आर्मी कैंप में घुस रहे 3 आतंकी ढेर

Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर में उरी जैसे हमले की सजाइश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया है और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस दौरान सेना के दो जवान घायल हुए हैं। चार साल पहले पाकिस्तान की सीमा से जैश के चार आतंकियों ने घुसपैठ कर उरी में आर्मी कैम्प पर हमला किया था।

15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में उरी जैसे हमले की साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के परगल धरहर में 3 आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन आतंकियों के मंसूबे फिदायीन हमला करने की थी। सतर्क सेना ने इन आतंकियों को मार गिराया है। इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए।

Jammu and Kashmir. Fidayeen attack on an Army camp in Pargal Darhal in Rajouri