जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से अलग हुए वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। दरअसल उनके पोस्टर माता के होर्डिंग्स पर लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आजाद के पोस्टरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क‍िश्‍तवाड़ इलाके में माता के होर्डिंग्स पर गुलाम नबी आजाद के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। यही वजह है कि इस हरकत को लेकर हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है। इसको लेकर इलाके में बवाल भी खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इलाके रास्तों को भी जाम कर दिया है। क‍िश्‍तवाड़ ज‍िले में बीती रात कई हिदू संगठनों ने गुलाम नबी आजाद के पोस्टर को लेकर सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने जमकर हंगामा भी किया।





Jammu and Kashmir Hindu Organizations Protested Against Ghulam Nabi Azad Posters On Hoarding Of Mata