Jammu and Kashmir: गृह मंत्री अमित शाह ने की यूथ क्लब के सदस्यों संग चर्चा, कहा- युवाओं के बगैर कोई भी परिवर्तन संभव नहीं

जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को घाटी के यूथ क्लबों के सदस्यों संग चर्चा की। इस दौरान अमित शाह ने युवाओं को परिवर्तन का वाहक बताते हुए कहा कि अगर किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो इस बदलाव का वाहक केवल और केवल युवा ही हो सकता है। कोई भी बदलाव बिना युवाओं की सहभागिता के संभव नहीं है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज जम्मू कश्मीर में युवा विकास, रोजगार और पढ़ाई की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब कोई कितनी भी ताकत लगा ले, इस बदलाव की बयार को कोई अब रोक नहीं सकता।"

उन्होंने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक युवा क्लब बनाने का फैसला किया है और ऐसे प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 150 क्लबों को पहले ही भवन उपलब्ध कराए जा चुके हैं> स्पोर्ट्स इंगेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं।"

गृह मंत्री ने बताया, "जम्मू-कश्मीर के लिए हमारी परियोजनाएं बहुआयामी हैं। यह शिक्षा और कौशल विकास के साथ-साथ आर्थिक सहायता को बढ़ावा देता है। हमने खेल और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। कश्मीर ने एक नई शुरुआत देखी है - भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवार आधारित राजनीति से लेकर शांति, विकास और समृद्धि तक। जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने इस बदलाव को और मजबूत किया है।"

गृह मंत्री ने कहा, "पहले की सरकारों ने 70 साल में जम्मू कश्मीर को क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत चुनावों में करीब 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम किया है। जो आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन इस क्षेत्र के विकास का स्तंभ है। क्या अनुच्छेद 370 को निरस्त किए बिना यह संभव होगा?"

शाह ने कहा, "2014 से पहले देश में करीब 20,000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लक्ष्य रखा कि हम 2022 से पहले देश के हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आज देश के हर घर में बिजली पहुंच रही है।"

