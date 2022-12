JK: सिधरा में मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तानी, 7 AK-47, 3 पिस्टल, ग्रेनेड के साथ की थी साजिश

Encounter at Sidhra: जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में बुधवार सुबह हुए एनकाउंटर में भारतीय जवानों ने चार आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त हुआ है। अब इस एनकाउंटर के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जिसके अनुसार मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के नागरिक थे।

Jammu and Kashmir: Identification of four terrorists killed in Sidhra, all were Pakistani