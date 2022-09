लंच के दौरान जम्मू-कश्मीर का अधिकारी बोला - ऋग्वेऋद देता है नॉन वेज खाने की इजाजत, हुआ निलंबित

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक वरिष्ठ अधिकारी ने लंच के दौरान अपने जूनियर्स से कहा कि ऋग्वेऋद मांस खाने की अनुमति देता है, जिसके बाद उसको धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पंचायत सहायक आयुक्त अब्दुल राशिद कोहली के द्वारा धार्मिक भावना आहत करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब्दुल राशिद कोहली ने लंच के दौरान अपने जूनियर्स से कहा कि ऋग्वेऋद नॉन वेज खाने की इजाजत देता है, जिसके बाद राजौरी जिलाधिकारी विकास कुंडल ने अब्दुल राशिद को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी विकास कुंडल की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि उन्हें पंचायत सहायक आयुक्त के द्वारा 'विशेष धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी' के बारे में शिकायत मिली थी, जिसके कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है।

During lunch, the official of Jammu and Kashmir said - Rigverid gives permission to eat non-veg, suspended