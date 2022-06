Jammu and Kashmir Target Killing: रात से शुरू हो गया कश्मीर से सामूहिक पलायन , आज गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले

2 जूून साबित हो सकता है Turning Point बता दें, 2 जून को हुए आतंकी हमले के घटनाक्रम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। पिछले 26 दिनों के Target Killing में यह पहली बार हुआ है कि किसी आतंकी संगठन ने इस तरह की हत्याओं की सीधे जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, अब इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी भी दी है कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा।

हनुमान गढ़ में विजय कुमार का शव बता दें, कश्मीर में आतंकियों द्वारा बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल की हत्या के बाद आज सुबह विजय कुमार का शव उनके गांव हनुमानगढ़ के नोहर के भगवान गांव पहुंचा है। एम्बुलेंस को देखते ही पूरा गांव गमगीन हो गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय की हत्या कर दी थी।

12 मई : आतंकियों ने बड़गाम के चाडूरा में कश्मीरी हिंदू क्लर्क राहुल भट्ट की आफ‍िस में हत्या कर दी थी।

13 मई : पुलवामा में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठोकर अपने घर के बाहर आतंकी हमले में बलिदान हो गए थे।

18 मई : बारामुला में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें सुंदरबनी के रंजीत सिंह की मौत हो गई थी।

24 मई : श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों ने पुलिसकर्मी सैफ कादरी की घर के बाहर हत्या कर दी थी।

25 मई : बड़गाम के हुशरु में आतंकियों ने महिला टीवी कलाकार अमरीना बट की हत्या कर दी।

25 मई : बारामुला के शराकवारा में पुलिसकर्मी मुदस्सिर अहमद एक मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे।

31 मई : कुलगाम में दलित अध्यापिका रजनी बाला की हत्या।

02 जून : कुलगाम में देहाती बैंक की शाखा में आतंकी ने बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या।

J&K| Panic-stricken Kashmiri Pandits working under PM package reached Jammu due to targeted killings in Kashmir Valley



Today's Kashmir is more dangerous than the 1990s. Most imp question is why our people were locked in our colonies.Why admin is hiding their failure?: Ajay(2.06) pic.twitter.com/4FgGN65u1C — ANI (@ANI) June 3, 2022

Jammu, J&K | Situation is getting worse. 4 killings took place today. 30-40 families have left the city. Our demand was not fulfilled. Their (govt's) safer places are within the city only, no safe place is available in Srinagar, said Amit Kaul, an employee under PM package pic.twitter.com/tOy8d6BGGl— ANI (@ANI) June 2, 2022

J&K | Even security personnel are not safe here, how civilians will save themselves. More families will leave the city (Srinagar). Camps of Kashmiri pandits were sealed off by police, said Ashu (02.06) pic.twitter.com/aMhjH2j6tH— ANI (@ANI) June 2, 2022

कश्मीर में जिस तरह से Target Killing हो रही है उनका संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है---