Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए आई अच्छी खबर, बाढ़ के कारण यात्र पर लगी रोक हटी

माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से मुश्किलें बढ़ गई थीं। इसकी वजह से वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है। अब प्रशासन ने इसको लेकर अहम निर्णय लिया है।

मानसून के दूसरा चरण का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यही नहीं जन जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश का असर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा था। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के कारण वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बाढ़ की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा बहाल कर दिया गया है।

Jammu And Kashmir Vaishno Devi Yatra Resumes After Flash Floods and Heavy Rainfall