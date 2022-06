जम्मू कश्मीर: SI फारूक मीर की हत्या में शामिल आतंकी सहित दो दहशतगर्द ढेर, पुलवामा के मुठभेड़ मिली सफलता

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चले मुठभेड़ में आज भारतीय जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक मीर की हत्या में शामिल आतंकी को मार गिराया गया। इस बात की जानकारी सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को दी।

Jammu Kashmir 2 Terrorist killed in Pulwama who include in SI Murder