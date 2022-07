जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड बस हादसा, 20 घायल, देखें हादसे का वीडियो

Kulgam Big Accident: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए है। इस हादसे से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 20 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की हालात काफी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। ये सभी यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इस घटना से जुड़ी वीडियो भी सामने आई है जिसमें आप हादसे का मंजर देख सकते हैं।

Jammu-Kashmir: 20 Injured After Bus Carrying Amarnath Pilgrims Rams Into Dumper in Qazigund