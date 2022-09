क्या जम्मू कश्मीर से खत्म हो रही कांग्रेस? अब आजाद के समर्थन में NSUI के 36 नेताओं ने दिया इस्तीफा

Jammu Kashmir Mass Resignation: गुलाम नबी आजाद के सपोर्ट में जम्मू-कश्मीर के NSUI के नेताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। NSUI के उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना और प्रदेश महासचिव मनिक शर्मा भी इसमें शामिल हैं।

Updated: September 01, 2022 11:27:48 am

गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ देने के बाद से पार्टी के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद से पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। इन इस्तीफों से ऐसा लगने लगा है कि अब पार्टी का अस्तित्व ही जम्मू कश्मीर में खतरे में आ गया है। आज़ाद के समर्थन में अब जम्मू कश्मीर के NSUI के 36 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। आने वाले दिनों में और नेताओं के इस्तीफे की आशंका जताई जा रही है।

