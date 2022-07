जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम, 2021 में 42 जवान हुए शहीद, जानें कितने नागरिकों की गई जान

Jammu Kashmir: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी कि कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत काम कर रही है जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई और और घाटी पहले से सुरक्षित हुई है।

संसद में मानसून सत्र शुरु हो चुका है। आज मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि जम्मू कश्मीर में 2018 से लेकर अब तक में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि कितने जवाब वीरगति को प्राप्त हुए हैं और कितने नागरिक इन घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। लोकसभा में ए गणेशमूर्ति द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र ने ये डाटा साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेन्स' की नीति के तहत काम कर रही है।

Jammu Kashmir: 42 Jawans were martyred in terrorist attack in 2021, says MHA in Parliament (File Pic)