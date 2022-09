Jammu Kahmir: गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस की टेंशन बढ़ी, नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटी पार्टी

कांग्रेस की मुश्किलें जम्मू कश्मीर में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ कांग्रेस अब आजाद से मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए नैशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन करने की कोशिशों में जुटी है।

जम्मू-कश्मीर में कभी किंगमेकर राजनीतिक दल रही कांग्रेस पार्टी इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रही है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से यहां पार्टी एक नेताओं का इस्तीफे का सिलसिला जारी है। हालांकि, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इससे पार्टी की संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर विचार कर सकती है।

Jammu Kashmir: Ghulam Nabi Azad raised congress tension, Now ,party trying to tie up with National Conference