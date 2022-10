जम्मू-कश्मीर: एडवांस में किसान सम्मान निधि देने की तैयारी में सरकार, 4 महीने का दिया जाएगा राशन

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार एडवांस में किसान सम्मान निधि देने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही आने वाली सर्दी को देखते हुए 4 महीने का राशन भी दिया जा सकता है।

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सर्दी वाले मौसम और बर्फबारी के कारण सामान्य जनजीवन लगभग ठप हो जाता है। इसलिए केंद्र सरकार एडवांस में किसान सम्मान निधि देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार सालभर की किसान सम्मान निधि एडवांस में देने की तैयारी में है, जिसके तहत 18 लाख बैंक अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बारे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार को लेटर भेजा था।

Jammu Kashmir: Government is preparing to give Kisan Samman Nidhi in advance, 4 months ration will be given