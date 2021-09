Jammu Kashmir: कश्मीरी पंडितों के लिए लॉन्च हुई वेबसाइट, विस्थापितों को जमीन दिलाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में कश्मीरी पंडितों ( Kashmiri Pandits ) के लिए मंगलवार को श्रीनगर ( Srinagar ) में नई वेबसाइट लॉन्च की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ( Monoj Sinha ) ने कश्मीरी प्रवासियों की जमीन और अचल संपत्तियों के बारे में शिकायत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।

आवेदन करने के बाद यूनिक आईडी जेनरेट हो जाएगी। इसके बाद आवेदन उचित कार्यवाही के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा। इस संबंध में किभी भी जानकारी के लिए राहत एवं पुनर्वास आयुक्त कार्यालय जम्मू से 0191-2586218, 0191-2585458 पर संपर्क कर सकते हैं।

