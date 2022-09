Jammu-Kashmir News: डोडा में अलग-अलग वक्त पर नदी में गिरी 2 कारें, 6 की मौत

डोडा जिले में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। यह हादसा दो कारों के सड़क से फिसलकर नदी में गिरने से हुई। दोनों कारें अलग-अलग समय पर हुई, इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर दो कारें एक नदी में फिसलकर गिर गईं। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घाटल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार ये दो कार एक्सीडेंट छह घंटों के अंदर हुई हैं। हादसे की जानकारी देते हुए डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब्दुल कयूम ने बताया, "डोडा-भद्रवाह सड़क पर छह घंटों के भीतर हुई इन दो दुर्घटनाओं में दो लोग घायल भी हो गए हैं।"

6 dead as two cars plunge into stream in Doda