Jammu-Kashmir News: बारामूला पुलिस और 52 RR ने साथ मिलकर चलाया अभियान, बरामद किए गोला बारूद और गोलियां

जम्मी-कश्मीर पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां बारामूला पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक बारामूला पुलिस को सूत्रों से गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर, बारामूला पुलिस और सेना की 52 राष्ट्रीय राइफ्ल्स साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान संयुक्त टीम ने बांदी बाला इलाके से AK-47 की 1460 गोलियां बरामद की है।

Baramulla Police and 52 Rashtriya Rifles teams recovered 2 boxes of ammunition included 1460 bullets of AK 47 during search operation