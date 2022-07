Jammu Kashmir News: मेंढर सेक्टर में LoC के पास फटा ग्रेनेड, घटना में एक अफसर समेद दो शहीद

घाटी में आतंकवाद को लेकर भले ही सरकार की ओर से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां लगातार आतंकी मासूम जनता से लेकर अधिकारियों तक को अपना निशाना बना रही है। जम्मू-कश्मीर से सोमवार की सुबह बड़ी खबर सामने आई है। यहां के मेंढर इलाके में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत एक जेसीओ शहीद हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर से एक बुरी खबर सामने आई है। बीती रात यहां पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास आतंकियों की नापाक हरकत ने कई जवानों को अपना निशाना बनाया है। दरअसल एलओसी पर ड्यूटी कर रहे जवानों पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। अचानक हुए ग्रेनेड धमाके में कई जवान जख्मी हो गए। वहीं इस हमले में इलाज के दौरान एक अधिकारी और एक जेसीओ ने दम तोड़ दिया है। पीआरओ डिफेंस, जम्मू ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ग्रेनेड हमले में अधिकारी समेत दो लोग शहीद हुए हैं।





Jammu Kashmir News Grenade Explodes Near LOC In Mendhar Sector One Officer And A JCO Killed