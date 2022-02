जम्मू-कश्मीर में दो साल बाद दोबारा खुले 8वीं तक के स्कूल, कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए अहम दिशा निर्देश

देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के बीच पाबंदियों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर में दो साल बार दोबारा 8वीं तक के स्कूलों को सोमवार से खोला गया है। बच्चों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई है।

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। दरअसल कोरोना के मामलों में आ रही लगातार गिरावट के बीच प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए दो साल बाद दोबारा 8वीं तक के स्कूल खोलने पर सहमति जाहिर की थी। इसी के तहत सोमवार 21 फरवरी से घाटी में 1 से 8वीं तक के स्कूलों को दोबारा खोला गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को फिजिकल मोड (Physical Mode) में पहले ही खोला जा चुका है। अब छोटी कक्षाओं को भी फिजिकल मोड में खोल दिया गया है। स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई है।

Jammu Kashmir Schools Reopens Today up to 8 class after two years with Covid Guidelines