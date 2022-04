Jammu Kashmir के लाल चौक और पुलवामा में आतंकी हमले, CRPF का एक जवान शहीद, एक घायल

जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर सोमवार को एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक के मैसुमा में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है।

आतंकी हमले से एक बार फिर घाटी दहल उठी। सोमवार को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा इलाके में आतंकियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए। इनमें से एक की बात में मौत हो गई। पुलवामा में आतंकियों ने स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। खास बात है कि रविवार को ही सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास गांव से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए थे। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

